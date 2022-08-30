Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takım Valencia'dan Maxi Gomez'i renklerine bağlamak isterken, İspanyol ekibinin Edinson Cavani'yi açıklamasının ardından bu transferde daha da ümitlendi.

Kadrosunda 15 yabancı bulunan Kanarya'nın bu sayıyı azalttıktan sonra Uruguaylı yıldızı açıklaması bekleniyor.