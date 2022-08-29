Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIN ORGANİZASYONU BEĞENMEDİM"

Jesus şu ifadeleri kullandı:

İlk defa istediklerimizi uygulayamadığımız bir maç oldu. İyi bir maç çıkaramadık. Valencia'nın kırmızı kartı saha içi organizasyonumuzu kaybetmemize sahip oldu. Değişikliklerle dengeyi sağladık. Önceki maçlarda ofanstaki dinamikliği gösteremedik."

Takımımın ön bölgedeki organizasyonu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. 1 kişi de eksik olsak daha iyi performans göstermemiz gerekirdi. Bugün Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden itibaren oynadığımız bütün maçları değerlendirdiğimizde takımın ilk defa istediklerimizi uygulayamadığı bir maç oldu. İyi bir maç çıkaramadık. Valencia'nın da gördüğü kırmızı kart saha içindeki organizasyonumuzu kaybetmemize sebep oldu ama yine de gol yemedik. Devre arasında bazı değişiklikler yaptık ve maçta dengeyi sağladık. Ama önceki maçlarda gösterdiğimiz dinamikliği ofansta gösteremedik. Mağlubiyetin sebebi buydu.

Aslında ben de takımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Enner'in gördüğü kırmızı kart sonrası birazcık organizasyonumuzu hem ofansif hem de defansif anlamda kaybettik. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Maç içinde olan nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik ve çabuk değildik. Tabii ki bunda 10 kişi kalmamızın etkisi var. Ama yine de 1 kişi eksik de olsak daha iyi performans göstermemiz gerekirdi."