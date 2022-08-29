Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.
Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor'un Fenerbahçe'ye bu göndermesi, maç sonunda sosyal medyada çok konuşuldu.
Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş gönderme!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası yeşil beyazlı kulübün resmi sosya medya hesabından sarı lacivertlilere gönderme geldi. İşte o paylaşım...
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 29.08.2022- 22:04 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022- 22:08
Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.