Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası yeşil beyazlı kulübün resmi sosya medya hesabından sarı lacivertlilere gönderme geldi. İşte o paylaşım...

Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.



Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadeleri kullanıldı.



Konyaspor'un Fenerbahçe'ye bu göndermesi, maç sonunda sosyal medyada çok konuşuldu.