Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadeleyi Konyaspor Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 kazandı. İşte maçın detayları...

Konyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Zorlu müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI!

Karşılaşmada her iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada, Konyaspor'da Adil Demirbağ 54. dakikada kırmızı kar görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN İLK YENİLGİSİ!

Sarı-lacivertliler bu sezonki ilk yenilgisini Konyaspor deplasmanında aldı. Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0, Adana Demirspor'u ise 4-2 mağlup etmişti.

KONYASPOR KALESİ GEÇİT VERMİYOR!

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de ilk 4 hafta itibarıyla savunmasıyla dikkat çekti. Konyaspor bu sezon kalesinde hiç gol görmedi.

Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Sarı-lacivertliler 7 puanda kaldı.

Konyaspor önümüzdeki hafta Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.