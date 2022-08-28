Yaz transfer sezonunun popüler isimlerinden Attila Szalai, bir flaş iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye Szalai için teklif yaptığını duyurdu. Transfer sezonu bitmeden bir savunmacı almak isteyen Aston Villa'nın Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edildi.

Takvim'in haberine göre İngiliz ekibinin Szalai için yaptığı teklifin miktarı da belirtildi. İngiliz ekibinin Macar stoper için Fenerbahçe'ye 16.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Aston Villa'nın bu teklif sonrası Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği belirtildi. Szalai için daha önce yine bir Premier Lig ekibi West Ham ve Rus ekibi Zenit de teklif de bulunmuştu. Fenerbahçe'nin West Ham'dan yaptığı 13 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesini istediği İngiliz basınında yer almıştı. Bu arada Kim'in satışından sonra Szalai'nin satışına Fener yönetimi ve teknik ekibinin temkinli yaklaştığı da gelen haberler arasında. Ancak rakam 18 milyon Euro'ya dayanırsa Fener yönetiminin Macar stoperi satma ihtimali yüksek.