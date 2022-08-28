FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - F.Bahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan!
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Attila Szalai'ye Zenit'ten gelen 17 milyon euroluk bonservisi gözden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli kulüp, Macar stoperi satması durumunda Udinese'den Becao'yu takviye edecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkine yapılacak takviye için Attila Szalai'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. En ciddi talipli ise sarılacivertlilerin kapısını 17 milyon Euro artı bonuslara çalan Zenit. West Ham'ın önerisi ise 16 milyon Euro civarında. Sabah'ın haberine göre Szalai'nin yerine sağ stoper almayı planlayan Fenerbahçe, listenin başına Udinese'den Rodrigo Becao'yu yazdı. Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.