Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de geçiren Michy Batshuayi'nin Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Londra ekibinde kadroda düşünülmeyen Belçikalı forvetin ismi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu. İtalyan ekibi Salernitana'nın yıldız golcünün peşine düştüğü öğrenildi.

Tuttosalernitana'nın yayınladığı haberde; İtalyan ekibinin oyuncunun yüksek maliyetini düşürmek için çaba harcadığı kaydedildi. Oyuncunun Chelsea'den 5.5 milyon Euro kazandığı da ifade edildi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro ve İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Batshuayi geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maça çıktı. Bu maçlarda 14 gol ve 5 asist kaydetti.