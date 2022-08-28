FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus ile ilgili bomba iddia! Gelecek sezon...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirdiği Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Austria Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbolla beğeni toplamıştı.

Sezon başında sarı-lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

O Globo muhabiri Diogo Dantas'ın haberine göre; 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya Milli Takımı, teknik direktör adayları arasına Jorge Jesus'u aldığını ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini iddia etti.

FERREIRA VE SAMPAOLI DE ADAYLAR ARASINDA

Haberde Jesus ile birlikte Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli'nin de Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer aldığı vurgulandı.



