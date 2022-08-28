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METEOROLOJİ TARİH VERDİ! - 28 Ağustos 2022 Pazar bugün hava nasıl olacak? | Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
28 Ağustos 2022 gram altın ne kadar?
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