FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jorge Jesus ile bir başka! Son 2 maçta...

Süper Lig'e bomba gibi başlayan Fenerbahçe, 2 maçta 4 puan topladı. Hücum hattında yakaladığı hava ile üst üste goller bulan sarı-lacivertli ekip, 2 maçta 9 gol buldu. Kanarya'nın havası Jorge Jesus ile değişti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Üst üste ligde Kasımpaşa'yı 6-0 yenen, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, camiada ümitleri artırdı. Gol yollarında sağlanan üretkenlik dikkat çekerken, savunmada rakiplere az pozisyon verdi. Son iki maçta 8 kez fileleri havalandıran Kanarya, kalesinde hiç gol görmedi. Oyunun iki yönünü aynı disiplinle uygulayan ekibin başarısı, teknik direktör Jorge Jesus farkı olarak değerlendiriliyor.

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Fotomaç'ın haberine göre Portekizli teknik adam, sistemini oyunculara benimsetmeye başlarken, kapsamlı kadro rotasyonlarını optimal şekilde gerçekleştirerek ustalığını gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e şanssız şekilde elenilmesi, ardından ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor (3-3) şoku unutuldu. Yerine bahar havası geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Adana Demirspor ile pazartesi oynanacak lig maçını da kazanıp, galibiyet serisine devam etmek. Sonrasında Kadıköy'de Wien engelini aşıp, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak.