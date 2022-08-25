Fenerbahçe yönetimi, Flamengo’dan kiralanan ve performansıyla sınıfta kalan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Flamengo'dan kiralanan oyuncu için sözleşme feshi ve lisans çıkarmama gibi formülleri gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengo'dan transfer edilen Gustavo Henrique gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında görev yaptıktan sonra Portekizli hoca tarafından Austria Wien ve Adana Demirspor karşısında kesik yiyen Brezilyalı stoper ile ilgili şok bir kararın kapıda olduğu konuşuluyor.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, performansıyla Jesus'u da hayal kırıklığına uğratan Brezilyalı stoperle yollarını ayırmayı ciddi şekilde düşünüyor.

Gustavo Henrique 1.4 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan sezon sonuna kadar kiralanırken, yapılan sözleşmede zorunlu opsiyon maddesinin de olduğu iddia edilmişti. Yönetimin Brezilyalı yıldızın sözleşmesini feshetme ve lisans çıkarmama da dahil olmak üzere birçok farklı seçeneği masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında da bonservisi elinde olan Steven Caulker'ı transfer etmiş ancak kısa bir süre sonra göreve gelen Vitor Pereira'nın talebi sonrası İngiliz stoperle yollar ayrılmıştı. Sarı-Lacivertli yönetim, Gustavo takımda kalsa dahi mutlaka 8 Eylül'e kadar yabancı bir stoperle kadrosunu takviye etmeyi planlıyor.

Şu ana kadar bekleneni veremeyen Gustavo Henrique'nin bu akşam da 11'de olması beklenmiyor