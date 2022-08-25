Fenerbahçe'de Emre Mor fırtınası! Yok böyle istatistik

Fenerbahçe'ye transferiyle dikkat çeken isim olan Emre Mor sergilediği futbolla göz dolduruyor. Milli futbolcu özellikle top tekniğini yanı sıra gücüyle de ikili mücadelelerde öne çıkan futbolcu oldu. İşte Emre Mor'un dikkat çeken o özelliği...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 10:13