Fenerbahçe'de forvet transferi için 3 aday: Aboubakar, Sörloth, Maxi Gomez!

Fenerbahçe transfer haberi: Santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için 3 flaş iddia birden ortaya atıldı. Mısır basını, Fenerbahçe'nin Aboubakar ile anlaştığını yazarken, Alman basını Sörloth'un yeni adresinin kiralık olarak Fenerbahçe olabileceğini duyurdu. İspanyol basını ise Maxi Gomez için anlaşmanın tamamlandığını belirtti. İşte o gelişmelerin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 06:40