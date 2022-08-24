Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini'yi gündemine almıştı. İtalyan ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan Roberto Gagliardini ile sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili karar çıktı.

INTER'DE KALACAK MI?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter'in 3-0 kazandığı Spezia maçında oyuna 75. dakikada giren futbolcunun takımda kalma olasılığı yüksek görünüyor.

VALENCIA DA İSTİYOR

Transferde Fenerbahçe ile de anılan futbolcuya İspanyol ekibi Valencia'nın da talip olduğu fakat; Roberto Gagliardini'nin La Liga'ya transferinin olası görünmediği ifade edildi.

Çizme basınındaki haberlerde futbolcunun sözleşmesinin son sezonunda 5 milyon euro brüt kazanacağı ve Inter'in daha az maliyetli bir oyuncu bulmakta zorlanacağı ve Roberto Gagliardini'nin kalma ihtimalinin arttığı belirtildi.

BALOTELLI'NİN YAKIN ARKADAŞI

Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli ile yakın arkadaşlığı bulunan Roberto Gagliardini, merkez orta saha ve önliberoda oynuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen futbolcuya 2017 yılında 20 milyon Euro değer biçiliyordu.