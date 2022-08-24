Süper Lig'e harika başlayan Fenerbahçe, 3. haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturdu. 13 gol ile en golcü olan sarı-lacivertliler santrfor bölgesine takviye yapıp ilerine çıkabilecek sorunlara karşı şimdiden merhemini hazırlamak istiyor. Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e en yakın takım olduğunu açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kanarya'nın uzun süredir gündemini meşgul eden Maxi Gomez transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın İngiliz ve Alman medyasından derlediği habere göre, 26 yaşındaki Uruguaylı forveti isteyen takımlar arasına Newcastle United'ın da girdiğini yazdılar. Haberde İngiliz ekibinin İspanyollara teklifini ilettiği belirtildi. Ancak kulübü Valencia'nın 10 milyon euro isteyince Newcastle'ın geri çekaydedildi. F.Bahçe'nin Gomez transferi için hala en ciddi kulüp olduğunun altı çizilirken, "Vakit daralıyor ve adresi büyük ihtimalle Türkiye ola" denildi. Fener, oyuncu için 8 milyon euro önermişti.