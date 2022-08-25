Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Isak Hien'den kötü haber geldi. Djurgarden, 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olduğunu duyurdu. (BJK SPOR HABERLERİ)

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, İsveç'ten kötü haber geldi.

Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan İsveçli stoper Isak Hien'in kulübü Djurgarden, 23 yaşındaki oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun perşembe günü İtalya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın yanı sıra Torino ve Udinese'nin de ilgilendiği Hien için Verona'nın, Djurgarden'a 4.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyunu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Isak Hien bu sezon Djurgarden ile çıktığı 6 resmi maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.