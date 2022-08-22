Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Adana Demirspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. 2 ayda oynadığımız en iyi maçtı. Bugün çok güçlü bir oyun sergiledik."

"Hakemin verdiği her karar çok doğruydu. Hem disiplin hem de taktik anlamında çok iyi bir hakem performansı gördük."

"3 maçta 14 golümüz var, önemli olan da bu. Bugün kazandık, lider olduk ama henüz bir şey kazanmadık. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Ben takımıma güveniyorum."

"Futbolda transfer dönemi bitene kadar her şey olabilir. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. Bugüne kadar gelen de olabilir giden de. Bu da futbolun bir parçası."