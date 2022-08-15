FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Maxi Gomez'de anlaşma çok yakın! Listede 2 aday daha var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Maxi Gomez'de anlaşma çok yakın! Listede 2 aday daha var

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet konusunda arayışlar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Maxi Gomez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez için imzanın yakın olduğu iddia edildi. İşte son detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 06:40