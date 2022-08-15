Fenerbahçe, Valencia'lı Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona doğru ilerliyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Maxi Gomez'de anlaşma çok yakın! Listede 2 aday daha var
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet konusunda arayışlar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Maxi Gomez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez için imzanın yakın olduğu iddia edildi. İşte son detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
İspanyol ekibi ile bir süredir pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler teklifini tekrar revize etti.
İspanyol basını, çeşitli bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya ulaşan yeni önerinin Valencia'nın beklentilerini karşılayabileceğini bildirdi.