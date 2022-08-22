Fenerbahçeli Alioski Adana Demirspor maçı sonrası konuştu: Gol atmak benim için müthiş histi

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin son golünü atan Alioski açıklamalarda bulundu. Makedon yıldız, "Bugün rakibin bazı oyuncuları saha içinde taraftarımızı provoke edici davranışlarda bulundular. Bana göre hoş bir durum değil, profesyonel bir durum değil. Futbolun ruhuna aykırı. Ama netice itibariyle kazandık, çok mutluyuz. İlk maçımdı, taraftarlar da harikalardı. Gol atmak da benim için müthiş bir histi, tarifi gerçekten zor. Galibiyetten ve burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 00:15