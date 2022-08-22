Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler taraftarının önünde kazanmak ve seri oluşturmak istiyor. Adana temsilcisi ise 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürme peşinde. İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i 2-0 yenen Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3'e taşımayı hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin kazanması halinde averajla liderlik şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre, Valencia.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Serkan, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.