FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Spor Totot Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Sezon başında tüm kombineleri tüketen Fenerbahçe'de taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

ADANA DEMİRSPOR'DA HEDEF 3'TE 3 YAPMAK!

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.