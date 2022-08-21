Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, sol bek bölgesi için flaş bir talepte bulundu. Portekizli çalıştırıcı yönetimden, Uruguaylı oyuncu Joaquin Piquerez'in kadroya katılmasını istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yaz transfer sezonunda sol bek pozisyonunda Alioski'yi transfer eden ve elinde Novak ile beraber 2 sol bek bulunduran Fenerbahçe'ye dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeniasır'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Palmeiras'ta forma giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sol bek Joaquin Piquerez'i Fenerbahçe yönetiminden istedi. Jesus'tan raporu alan kurmaylar, Palmeias'a Joaquin Piquerez için transfer teklifinde bulundu. Haberin detaylarında; Jorge Jesus'un Joaquin Piquerez'i çok istediği ve oyun tarzının, kendisine uyduğu kaydedildi.

Öte yandan yeşil-beyazlı kulübün, Joaquin Piquerez'i şu an için satmaya yanaşmadığı ifade edildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, tercih edilmesi halinde stoper ve sol açıkta da forma giyebiliyor. Kariyerine Uruguay takımlarından Defensor'da başlayan Joaquin Piquerez, daha sonra River Plate, Penarol gibi takımlarda oynadı. Joaquin Piquerez bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.