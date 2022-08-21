Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile kaptanlığa kadar uzanan Altay Bayındır'ın sözleşmesi yenileniyor. Yıldız file bekçisinin sezon sonu sözleşmesi biterken, aldığı yıllık maaş ise tartışma konusu oluyordu. Sarı-lacivertli yönetim kaptanı ile yeni sözleşme için masaya oturacak. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Altay, ilk 3 yıl 3.5 milyon lira garanti ücrete oynadı. Bu sene sözleşmesi gereği maaşı 3.8 milyon liraya çıkan Altay'ın maç başı ücretlerle kazancı 5.5 milyon lirayı zor buluyor. Takımın en faydalı oyuncusu ve kaptanı olmasına rağmen neredeyse yıllık kazancı 300 bin Euro'yu bile bulmayan, Altay, kulüpten hala istediği sözleşme yenileme şartlarını bulamadı. Yıldız oyuncunun kısa zaman içinde yönetimle yeni sözleşme için bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Yönetimin yaptığı ilk teklif Altay Bayındır'ı tatmin etmemiş ve görüşmeler ertelenmişti.