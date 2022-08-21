Bir kere daha sil baştan kadro kuran Fenerbahçe, stopere iki, sol beke bir takviye yaptı ama her iki mevkide de görev yapan Attila Szalai formasını kaptırmadı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa'dan talipleri olan Macar savunmacı için başta West Ham olmak üzere birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını aşındırırken, Jorge Jesus'un Szalai'yi kaybetmek gibi bir düşüncesi yok. Sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 7 maçta da forma giyen dört oyuncudan birisi olan Attila Szalai, bütün karşılaşmalara ilk on birde çıkan tek isim.

SATILMAZ AMA...

Jorge Jesus'un hiç oyundan almadığı Szalai, uzatmalarla birlikte 660 dakika görev yaparken, en yakın takipçisi Altay'a 90 dakika fark atmış durumda. Jorge Jesus, Austria Wien maçında savunma liderliğini verdiği Szalai'nin kesinlikle satılmaması yönünde rapor verdi. Portekizli, çalışma disipliniyle de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim ise 20 milyon avroyu görmesi hâlinde Szalai'yi elden çıkaracak.