Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Tisserand'ın ayrılacak olması nedeniyle stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Gent forması giyen Joseph Okumu gündeme geldi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanabilir. Bir yandan kadroda gözden çıkarılan isimleri göndermek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da eksik mevkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi stoper hattı... Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand için sarı-lacivertlilerin El İttifak ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Kadrosuna bir stoper daha katmak isteyen Fenerbahçe'de hedeflenen isimse Kenyalı futbolcu Joseph Okumu...

JOSEPH OKUMU KİMDİR?

26 Mayıs 1997 tarihinde Kenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Chemelil Sugar'da başladı. Sırasıyla FS Stars, AFC Ann Arbor, Real Monarchs, Elfsborg ve KAA Gent formaları giydi. 2021'den bu yana Belçika temsilcisinde oynuyor. 1.90 boyundaki Kenyalı futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Kenya Milli Takımı'nın formasını 17 kez terletti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.