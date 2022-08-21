Fenerbahçe'de Marcel Tisserand Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022- 16:18