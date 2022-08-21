Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ettifaq FC de Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
İŞTE ETTIFAQ'IN AÇIKLAMASI:
Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2022
Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uYuecAq7Nx
المدافع الكونغولي مارسيل تيسيران اتفاقياً لثلاث سنوات 😍#الاتفاق ❤️💚#مارسيل_اتفاقي pic.twitter.com/PROr89PvwP— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 21, 2022