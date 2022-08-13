Fenerbahçe'de golcü transferi için girişimlere hız verildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan golcü operasyonu! Sörloth, Aboubakar ve Batshuayi...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler golcü hamlesine çevrildi. Camia santrfor transferi beklerken gündemde ise 3 ismin olduğu öğrenildi. Kanarya'nın hedefinde Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Michy Batshuayi var. İşte detaylar...
Gündemde yer alan isimler; Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Michy Batshuayi...
Üç oyuncu için de temaslar devam ediyor. Al Nassr'dan ayrılmak isteyen eski Beşiktaşlı Aboubakar için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulübünün isteklerinin astronomik olmaması halinde bu transfere öncelik veriyor.