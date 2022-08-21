Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi tamamlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 20:02