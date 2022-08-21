League of Legends'ta (LoL) çeyrek final mücadeleleri oynanırken, Fenerbahçe Espor favoriler arasında bulunan Dark Passage'ı mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler geçen yaz şampiyon, kışın ise finalist olan Galatasaray Espor'un elenmesi üzerine flaş bir göndermede bulundu.

League of Legends (LoL) çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Espor, Dark Passage ile kozlarını paylaştı ve rakibini eleyerek yarı finale yükseldi.

Bir diğer maçta ise Galatasaray Espor, SuperMassive Blaze ile karşılaştı ve rakibine boyun eğdi.

2021 Yaz Mevsimi'nde şampiyonluğa ulaşan ve 2022 Kış Mevsimi'nin finalisti olan Galatasaray'ın elenmesi üzerine, Fenerbahçe Espor'dan flaş bir gönderme geldi.

EZELİ RAKİBE FATİH TERİM GÖNDERMESİ

Sarı-lacivertlilerin twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" ifadeleri kullanıldı.



