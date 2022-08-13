Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin stoper hattına takviye yapması beklenirken gündeme flaş bir iddia geldi. Brezilya basını Kanarya'nın Lazio ile birlikte David Luiz ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor... Son yazılan isim David Luiz oldu. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki yıldız savunmacıyı gündemine aldığını savundu. Flamengo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan David Luiz ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun da ilgilendiği ifade edildi.