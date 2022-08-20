Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin 5.5 milyon Euro bedelle bonservisini aldığı Diego Rossi'de sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Uruguaylı oyuncuya Parma'nın talip olduğunu ifade etti. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bu sezon Süper Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Şu anki hedefini santrfor takviyesi yapmak olarak belirleyen sarı-lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.

PARMA'DAN ROSSI'YE KANCA!

İtalyan basını, Serie B takımlarından Parma'nın Fenerbahçeli Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için harekete geçeceğini duyurdu. Haberde İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Uruguaylı oyuncu için girişimlere bulunacağı ifade edildi. Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Rossi'nin Fenerbahçe ile 2025 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı hücumcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde 39 maça çıkarken 6 gol 9 asistlik performans sergilemişti.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber…