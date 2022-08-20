Fenerbahçe'de golcü transferi için geri sayım sürüyor... Yönetim, liste başında yer alan Maxi Gomez için Valencia'nın fiyat kırmasını bekliyor. İspanyol basını, teknik direktör Gattuso'nun takıma takviye yapmak için Gomez'in bir an önce satılmasını istediğini ancak hala somut bir gelişme olmadığını duyurdu. Celta'nın da Gomez için devreye girmeye hazırlandığı iddialar arasında yer aldı. Kanarya, 26 yaşındaki Uruguaylı için yaptığı teklif kabul edilirse bu transferi bitirecek.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Diğer aday Alexander Sörloth için de temaslar devam ediyor. Yönetimin, Norveçli golcü için Leipzig'e yeni teklif sunduğu bildirildi. Ancak Bild'e göre M'Gladbach da 26 yaşındaki golcü ismi istiyor ve transfer için oldukça istekli... Leipzig'de forma giymesi zor olan Sörloth'un yeni takımının önümüzdeki hafta içinde belli olacağı ifade edildi. Jorge Jesus'un iki ismin olmaması ihtimaline karşılık yönetime başka oyuncular da önerdiği konuşuluyor. Ancak ilk hedef Gomez ve Sörloth'tan birisini bitirmek...