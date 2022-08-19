2021-22 sezonunda 20 milyon euro bonservis bedeline Hertha Berlin'den, Krasnodar'a transfer olan Kolombiyalı oyuncunun yeniden Bundesliga'da dönmek istediği ancak Rusya'da kazandığı yüksek rakamı bırakmamak için Krasnodar'ın diğer oyuncuları gibi takımı terk etmediği belirtildi.