Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de forvet transferinde yeni aday: Jhon Cordoba!
Fenerbahçe transfer haberi: Santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Jorge Jesus'un talimatıyla çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de forvet transferinde gündeme gelen son isim ise Jhon Cordoba oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan sarı lacivertlilerin gündeminde forvet transferi bulunuyor.
Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.