FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Miha Zajc kararı! Performansı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe, attığı 9 golle de bu alanda zirvede bulunuyor. Sarı-lacivertliler dış transfer kadar iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, son olarak performansında artış gösteren ve yurt dışından talipleri olan Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmaya karar verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 06:40