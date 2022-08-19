Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en flaş isimlerinden biri olan Miha Zajc bu sezona da flaş bir giriş yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Miha Zajc kararı! Performansı sonrası...
Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe, attığı 9 golle de bu alanda zirvede bulunuyor. Sarı-lacivertliler dış transfer kadar iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, son olarak performansında artış gösteren ve yurt dışından talipleri olan Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmaya karar verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son maçlarda teknik direktör Jorge Jesus'un sürekli ilk 11'de görev verdiği Sloven yıldız, müthiş bir çıkış gerçekleştirdi.
Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, çıkışın ardından transferin de gözdesi durumuna geldi.