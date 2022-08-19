UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.
Austria Wien-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında geniş yer buldu
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. (FB SPOR HABERLERİ)
Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.
İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.