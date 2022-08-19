Fenerbahçe'de sezona harika bir giriş yapan Osayi Samuel'e teklifler gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'e İngiliz kancası! İşte masadaki teklif
Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertli ekipte Osayi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, genç sağ bek için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Geçtiğimiz hafta Premier Lig ekiplerinden Brentford'un talip olduğu Nijerya asıllı futbolcu için 8 milyon Euro bonservis ücreti teklif edilmişti.