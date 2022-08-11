Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Jorge Jesus krizi! "Gördün mü Gustavo Henrique'yi?"
Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu açtı. Sarı lacivertli ekip sahasında oynadığı ilk maçında Ümraniyespor ile yenişemedi. Mücadelede Kanarya'nın yeni stoperi Gustavo Henrique performansıyla tepki çekti. Öte yandan Samadıra'da ise kriz çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin performansı çok konuşuldu.
Oyuncu özellikle ağırlığı ve paslarındaki isabetsizliği sebebiyle eleştirildi.