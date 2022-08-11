Fenerbahçe'nin yılan hikayesine dönen golcü transferinde Alexander Sörloth yeniden sarı lacivertlilerin transfer gündeminde birinci sıraya oturdu.
Fenerbahçe'de yeniden Alexander Sörloth sesleri! Transfer...
Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliği ile başlayan sarı-lacivertli ekipte, forvet transferi için harekete geçildi. Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez için rakamı yüksek bulan Fenerbahçe yönetimi, rotayı yeniden Sörloth'a çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Daha önce "Birçok Avrupa takımı sezonu bizden sonra açtığı için gönderecekleri oyuncuya sezonu açar açmaz karar veremiyorlar.
Bu nedenle şu zamanda transfer yapmak kolay değil" diyen Jesus kulüpleriyle olası yol ayrımına girecek oyuncuları işaret etmişti.