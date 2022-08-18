Fenerbahçe'de sakatlanan Joshua King oyuna devam edemedi!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 59. dakikasında sakatlanan Joshua King oyuna devam edemedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 23:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022- 23:34
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekipte mücadelenin 59. dakikasında sakatlanan Joshua King oyuna devam edemedi. Norveçli oyuncunun yerini Lincoln Henrique'ye bıraktı.
Joshua King mücadelede Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetmişti.
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