Sörloth transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile birlikte kariyerini RB Leipzig'de sürdüren ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'u da gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler, Sörloth transferi için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Norveçli forvete sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 19:39