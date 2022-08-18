Santrfor transferi için uğraş veren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth depremi yaşanıyor.
Sörloth transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile birlikte kariyerini RB Leipzig'de sürdüren ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'u da gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler, Sörloth transferi için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Norveçli forvete sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Birçok takviyeyle yeni sezona giriş yapan sarı-laciverliler, kadroya son dokunuşları yapıp hazır hale gelmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket eden yönetim, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.