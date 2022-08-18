"Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz"
"F.Bahçe'ye rakip olamaz"
YKS 2. Tercih ne zaman? Ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
CANLI ALTIN FİYATLARI - 18 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Szalai: Turu geçmek istiyoruz Szalai: Turu geçmek istiyoruz 00:29
"İkinci maç için rahatladık" "İkinci maç için rahatladık" 00:21
F.Bahçe tur kapısını araladı! F.Bahçe tur kapısını araladı! 23:56
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale 23:54
Altay'a çirkin saldırı! Davul tokmağı atıldı Altay'a çirkin saldırı! Davul tokmağı atıldı 23:37
F.Bahçe'de sakatlık! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Oyuna devam edemedi 23:28
Daha Eski
Aslan'a Brezilyalı savunmacı! Aslan'a Brezilyalı savunmacı! 22:47
Galatasaray'da şok sakatlık! Galatasaray'da şok sakatlık! 22:13
Wout Weghorst'un mutlu günü! Wout Weghorst'un mutlu günü! 21:58
Jesus: Takımımdan memnunum! Jesus: Takımımdan memnunum! 20:04
Sörloth transferinde sürpriz gelişme! Sörloth transferinde sürpriz gelişme! 19:39
Lahtimi resmen Fırtına'da! İşte sözleşme detayları Lahtimi resmen Fırtına'da! İşte sözleşme detayları 18:30
SON DAKİKA