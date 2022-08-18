UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'in konuğu oldu. Temsilcimiz mücadeleyi King ve Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin başarılı savunmacısı Attila Szalai, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'in konuğu oldu. Temsilcimiz mücadeleyi King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin savunmacısı Attila Szalai açıklamalarda bulundu. İşte başarılı stoperin o sözleri:

Tur bitti diyemeyiz, Play-Off iki maçtan oynanıyor. Bugün işin yarısını başardık, iyi bir galibiyet aldık, iyi oynadık. Güzel iki gol attık, gelecek hafta Kadıköy'de oynayacağız. Turu geçmek istiyoruz. Şimdi Süper Lig için hazırlanacağız. Taraftarların desteğinden çok memnunum, harika bir atmosfer yarattılar. Onlarla gurur duyuyoruz.

Adana Demirspor lige çok iyi başladı, 2 galibiyet elde ettiler. Zor bir maç olacak. Onlara iyi hazırlanacağız, 3 günde bir maç oynamak ve toparlanmak uzun süre alıyor ama iyi çalışacağız."