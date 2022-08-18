Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth ve Maxi Gomez böyle ikna edildi
Fenerbahçe'de golcü takviyesi için çalışmalar sürüyor. Maxi Gomez ve Alexander Sörloth ile ilgilenen sarı-lacivertliler, iki ismi de takıma katmaya yaklaştı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rakibini 6-0 mağlup etti.
İlk 2 maçından 4 puan çıkartan Kanarya, transfer harekatını devam ettiriyor.