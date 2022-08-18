Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldızın hassasiyetine vurgu yapıp, "Bizim takımda istediğin süreyi alıp, amacına ulaşabilirsin. Sonuç olarak hem sen hem de kulübümüz bu işten karlı çıkmış olur" diyerek 26 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesini sağladı.