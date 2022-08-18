UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'in konuğu oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Joshua King'in 8, 89. dakikada da Serdar Dursun'un golüyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli golcü şu ifadeleri kullandı:

"Austria Wien çok koşan bir takım, güçlü bir takım. Zor bir maçtı, iyi bir performans gösterdik. Haklı bir galibiyet aldık, ikinci maç için rahatladık. Hocam bana şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Forvet oyuncusu olarak gol atmaya çalışıyorum, atıyorum da. Takım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim, daha da fazla süre almak istiyorum. Çok fazla maç var."