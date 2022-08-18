FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Rossi kararı taraftarı çıldırttı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yeni sistemiyle oynatmak istediği futbol dikkat çekmeye devam ediyor. Ön alan presine önem veren Portekizli hoca da Pereira, İsmail Kartal gibi Rossi'den vazgeçmedi. Bu gelişmenin ardından ise taraftartan flaş tepki geldi. İşte son gelişmeler...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 16:06