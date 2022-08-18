Fenerbahçe'de Diego Rossi'yle ilgili karar verildi. Sarı-Lacivertli taraftarların performansından memnun olmadığı oyuncunun bu akşamki maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Rossi kararı taraftarı çıldırttı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yeni sistemiyle oynatmak istediği futbol dikkat çekmeye devam ediyor. Ön alan presine önem veren Portekizli hoca da Pereira, İsmail Kartal gibi Rossi'den vazgeçmedi. Bu gelişmenin ardından ise taraftartan flaş tepki geldi. İşte son gelişmeler...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de Diego Rossi'yle ilgili karar verildi. Sarı-Lacivertli taraftarların performansından memnun olmadığı oyuncunun bu akşamki maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Öte yandan Diego Rossi'nin adı yine transfer dedikodularına karışmış durumda.
DIEGO ROSSİ'NİN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR
Bu sezon formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Diego Rossi, rövanştaki Slovacko maçında sahanın en kötü isimlerinden biri olmasına rağmen oyundan alınmamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.