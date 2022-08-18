UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibini 2-0 yenmeyi başardı ve avantajlı bir skorla döndü. Mücadeleden sonra teknik direktör Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Austria Wien ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Jorge Jesus maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hiçbir teknik direktör maçtan önce neler olacağını bilemez, en iyi şekilde hazırlar. Defansif olarak iyiydik, güzel bir skorla ayrıldık buradan. Daha iyi olmaya çalışacağız.

Benim için ideal bir 11 yok, her maça en iyi kadro ile çıkmaya çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan bir kadronun aynı kadro ile çıkması zor. King Kasımpaşa maçında da forma giymişti, ikinci yarının sonlarına doğru sıkıntı yaşadı onun için oyundan aldım.

Alioski iyi bir maç çıkardı, ilk maçına göre. Maçın sonlarına doğru oyundan aldım, hem sarı kartı vardı hem de yorgunluk hissetmişti.

Joshua King'de bir kas yorgunluğu olduğu için oyundan aldık. Onun özel yetenekleri var, hızlı bir oyuncu. Bir önceki maç sebebiyle toparlayamamış olabilir. Pazartesi günü sahada olacak mı bilmiyorum.

3 günde bir maç oynayan takımların riskleri oluyor, geçen maça göre 6-7 farklı oyuncu vardı. Başarılı olmak için risk almak gerekiyor. Avrupa'da oynamayan takımlar böyle bir risk yaşamıyor ama büyük takımlar bu riski almalıdır.