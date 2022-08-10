UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Slovacko ile kozlarını paylaşacak. 3-0'ın rövanşında deplasmanda sahne alacak sarı-lacivertlilerin kafilesi de belli oldu.
Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almazken, adı UEFA listesinde bulunan Mergim Berisha kadroda yer almadı.
Kafilede şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.