Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Slovacko ile rövanş maçında karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu maç için Çekya'ya götüreceği kafile de belli oldu. Kanarya'da 6 futbolcu kafileye dahil edilmedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022- 15:17