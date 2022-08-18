UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'e konuk oldu.İlk yarının son anlarında Wien tribünlerinden kaleci Altay Bayındır'a çirkin bir saldırı gerçekleştirildi ve davul tokmağı fırlatıldı. Mücadele sonrası milli kaleci olayı değerlendirdi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'e konuk oldu.

İlk yarının son anlarında Wien tribünlerinden kaleci Altay Bayındır'a çirkin bir saldırı gerçekleştirildi ve davul tokmağı fırlatıldı.

Yaklaşık 2 dakika yerde kalan başarılı kaleci, yapılan müdahale sonrası oyuna devam etti. Karşılaşma sonrası Altay Bayındır olayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Üzücü bir görüntü, yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük. İçeride nasıl davranılması gerektiğini gösterir vaziyette olmamız lazım. Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz."