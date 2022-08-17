UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda oynayacak ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek isteyecek. Maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir maç bekliyoruz, evimize avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Austria Wien ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor bir maç bekliyoruz, rakibimiz Slovacko takımından çok daha güçlü bir takım. Austria Wien köklü bir kulüp, iyi bir sonuç alıp evimize avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DEĞİLLER"

Fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem, Alioski resmi bir maça çıkmadı. İrfan Can ve Mert Hakan sakatlıktan daha yeni döndüler, bu maçlar onların ısınması için daha uygun. Yapacak bir şey yok.

Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacağız, her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. İki takım da sıralamalarda iyi yerde değiller, biz Fenerbahçe'nin daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Fenerbahçe, Süper Lig'de sadece iki maç oynadı, beraber sadece 8 maça çıktık. Yeni yeni birbirimize alışıyoruz, zamanla daha güçlü olacağız. İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum.

Üç günde bir maç yapan takımların ilk 11'lerini sürekli değiştirmesi gerekiyor, bu tarz değişikleri yapacağız. Kadromuz bu değişikleri yapacak kadar yeterli, sadece Türkiye'de değil her yerde böyle bir durum geçerli.

GUSTAVO HENRIQUE: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Zor bir maç bekliyoruz, rakibimizi çalıştık ve iyi tanıyoruz. Analizleri yaptık, zor bir maç olacak Avrupa Ligi maçları gibi. Çok iyi çalıştık. İyi bir sonuç almayı istiyoruz.

Çok mutluyum burada olduğum için. Takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım, her gün daha fazla çalışıyoruz. Hocamız buraya gelmemi istedi, onun istemesi ve buraya gelmek beni çok mutlu etti.