TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Michy Batshuayi Chelsea'den bedelsiz ayrılıyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Michy Batshuayi'nin transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi Chelsea'de düşünülmeyen ve satış listesine konan Belçikalı futbolcunun adı Premier Lig takımlarıyla anılıyor. 28 yaşındaki santrfor, Wolves ile el sıkışmıştı ancak yaşanan son gelişme anlaşmayı askıya aldı. Mavilerin, Belçikalı forveti farklı bir formülle bedelsiz olarak göndereceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 13:05