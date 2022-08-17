Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler performansıyla parmak ısırtıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 dev takım Arda Güler'e talip oldu!
Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Arda Güler, ortaya koyduğu performansla herkesi büyülüyor. 17 yaşındaki futbolcunın sergilediği grafik, dünya devlerinin de dikkatini çekti. Avrupa'nın önde gelen 6 takımı, genç yıldızı takibe aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertli tribünlerin Alex de Souza'nın yerine koyduğu, rakip taraftarların bile gönülden alkışladığı 17'lik Arda, Kasımpaşa karşısında attığı gollerle şimdiden tarihe geçti.
Oyuna sonradan giren ve 2 klas gol atan Arda Güler, Süper Lig'de 5 gole ulaşan en genç oyuncu unvanını yakaladı.