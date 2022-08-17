Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde, yeni transferlerden Ezgjan Alioski'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci listede yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu.



Kadroda yeni transfer Ezgjan Alioski'nin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.



Sarı lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor ile sakatlıkları bulunan Bruma ve Joao Pedro, Austria Wien maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.

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